В NASA подтвердили выводы "Роскосмоса" об аварии "Союза"

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В NASA подтвердили выводы "Роскосмоса" об аварии "Союза"

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Фото: © РИА "Новости" / Алексей Филиппов

Американская сторона проводила математическое моделирование той аварийной ситуации.

В NASA подтвердили выводы "Роскосмоса" по поводу причин аварии ракеты "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября. Об этом сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, американская сторона представила математическое моделирование аварийной ситуации.

— Уилл (глава пилотируемых программ NASA Уильям Герстенмайер. — Прим. ред.) скажет более подробно, он подтвердил те выводы, которые были сделаны нашей аварийной комиссией, — сказал Рогозин.

Напомним, авария с ракетой-носителем "Союз-ФГ" произошла 11 октября. Экипаж космического корабля "Союз МС-10" — россиянин и американец — благополучно приземлился в Казахстане. Аварийная комиссия "Роскосмоса" сообщила, что был деформирован датчик разделения первой и второй ступеней ракеты.

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