СМИ: Си Цзиньпин покинул форум АТЭС неудовлетворённым

Лидер КНР Си Цзиньпин покинул форум неудовлетворённым из-за того, что планы Китая увеличить влияние в Тихоокеанском регионе с помощью "мягкой силы" не осуществились. Об этом сообщает канал CNN.
Китайские чиновники запретили доступ большинству репортёров из стран —участниц саммита и разрешили присутствовать только китайским журналистам из государственных СМИ.
В связи с этим КНР не удалось добиться PR-победы на форуме, несмотря на то что Си Цзиньпин возлагал на это надежды.
Ранее сообщалось, что саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без принятия декларации лидеров.
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