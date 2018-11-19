Путин выразил соболезнования в связи со смертью барона фон Фальц-Фейна

По словам главы государства, погибший посвятил всю свою жизнь сохранению русского духовного и культурного наследия.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Людмиле Веркаде фон Фальц-Фейн в связи со смертью её отца — подвижника русской культуры за рубежом и мецената барона Эдуарда фон Фальц-Фейна. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Уход Эдуарда Александровича — действительно невосполнимая утрата. Добрая память о его великом труде и чувство искренней благодарности к этому замечательному человеку навсегда останутся в сердцах россиян, — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин назвал барона фон Фальц-Фейна, умершего в возрасте 106 лет, истинным патриотом России. По словам президента РФ, общественный деятель посвятил всю свою жизнь сохранению русского духовного и культурного наследия.

Эдуард фон Фальц-Фейн родился в 1912 году в Российской империи. Несмотря на то что он вырос вдали от своей родины, он вёл деятельность по возвращению в РФ национальных художественных реликвий и восстановлению памятников отечественной истории и культуры за рубежом. 106-летнего барона нашли мёртвым в его доме в столице Княжества Лихтенштейн — Вадуце — после пожара. Когда вспыхнул огонь, Фальц-Фейн, который уже несколько лет был прикован к постели, находился дома один. Мецената похоронят в семейной усыпальнице в Ницце.