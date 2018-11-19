Экипаж первой российской лунной миссии может возглавить женщина

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не исключает того, что экипаж первой отечественной лунной миссии может возглавить женщина. Об этом он сообщил на пресс-конференции, приуроченной к 20-летию Международной космической станции (МКС).

— Вполне вероятно, что командиром экипажа [в высадке на Луну] будет женщина, — отметил Рогозин.

По его словам, у корпорации отсутствует гендерный подход. Глава "Роскосмоса" пояснил, что для данного поста важен профессионализм.