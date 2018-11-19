США предложили Украине два списанных фрегата

Они могут поступить в распоряжение Киева по американской программе продажи неиспользуемой военной техники.

Соединённые Штаты предложили Украине принять два списанных в Америке фрегата типа Oliver Hazard Perry. Об этом украинскому Пятому каналу рассказал командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

— Действительно, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013–2015 годах, — отметил командующий ВМС.

По его словам, сейчас украинские военные изучают, смогут ли принять корабли, использовать и обслуживать их. По предварительной оценке, эксплуатация такого фрегата обойдётся примерно в 25 миллионов долларов в год.

Ранее уже сообщалось, что США могут передать Украине устаревшие корабли в рамках программы по реализации другим странам бывшей в употреблении военной техники. Киев уже получал от Штатов два списанных патрульных катера класса Island.