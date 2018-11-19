В Петербурге грузовик сбил леса с рабочими, двое погибли

Сегодня грузовик въехал в строительные леса в Токсовском тоннеле Ленинградской области, в результате чего двое рабочих скончались от полученных травм. Об этом сообщают петербургские СМИ.

По данным очевидцев, водитель припарковал грузовую машину и вышел из кабины, но грузовик покатился назад.

— В Токсовском тоннеле грузовик "Вода" покатился, сбил строительные леса, человек, который на них стоял, упал, его переехало грузовиком, — сообщают очевидцы в социальных сетях.

Два человека погибли до приезда сотрудников скорой помощи.

Напомним, в Петербурге также сбили солиста "Поющих гитар" вместе с женой.