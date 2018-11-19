"Сотрясают пустые тазики". Режиссёр не нашёл пропаганды в "Маше и Медведе"

Сотрудник "Союзмультфильма" считает, что родители способны сами решить, что полезно их отпрыскам.

Для общества важно улучшать нравы, а не вести политику запретов, и тогда детские мультфильмы, такие как "Маша и Медведь", не будут восприниматься как угроза. Об этом заявил режиссёр и продюсер студии "Союзмультфильм" Сергей Струсовский в беседе с Лайфом.

Режиссёр, комментируя ситуацию с "Машей и Медведем", вспомнил высказывание апостола Павла: "Всё мне позволительно, но не всё полезно". Он добавил, что именно родители, а не политики должны решать, что полезно их детям. Также он решил вспомнить слова Александра Пушкина, которые он привёл в "Капитанской дочке".

— Молодой человек, если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений, — процитировал Пушкина Струсовский.

По его мнению, для общества важно именно повышать нравы, а не "сотрясать тазики" сиюминутными и надуманными решениями в угоду сегодняшнему времени. И тогда, считает режиссёр, мультфильмы не будут восприниматься как угроза, насаждение идеологии и пропаганда.

Напомним, британское издание The Times назвало мультсериал "Маша и Медведь", который смотрят дети из многих стран, инструментом мягкой российской пропаганды.