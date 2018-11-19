Это какая-то "дичь". "Единая Россия" выступила против узаконивания "вип-охоты"

Парламентарии раскритиковали инициативу по разрешению трофейного отстрела краснокнижных животных под прикрытием соображений "зоозащиты".

Во фракции "Единая Россия" раскритиковали инициативу депутата Владислава Резника, который предложил изучить возможность введения "специальных программ", разрешающих охоту на краснокнижные виды животных, с тем чтобы сами охотники финансировали охрану этих представителей фауны.

По словам секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака, эта инициатива не имеет ничего общего с природоохранной деятельностью и, скорее всего, является попыткой продавить собственные интересы со стороны автора предложения.

— Предложение Резника, который является членом "Клуба горных охотников", — это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение "вип-охотой". Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных, — это какая-то "дичь", — заявил Турчак.

Он отметил, что "лоббировать легализацию убийств" — недопустимо, а также выразил надежду, что Минприроды и лично глава ведомства Дмитрий Кобылкин не допустят реализации данной инициативы.

Напомним, что депутат Владислав Резник избрался в Госдуму как самовыдвиженец, а позже примкнул к фракции "Единая Россия". В предыдущих созывах возглавлял Комитет по финансовому рынку, а в Государственной думе VII созыва является членом Комитета по бюджету и налогам.