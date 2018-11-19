Это какая-то "дичь". "Единая Россия" выступила против узаконивания "вип-охоты"

Во фракции "Единая Россия" раскритиковали инициативу депутата Владислава Резника, который предложил изучить возможность введения "специальных программ", разрешающих охоту на краснокнижные виды животных, с тем чтобы сами охотники финансировали охрану этих представителей фауны.
По словам секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака, эта инициатива не имеет ничего общего с природоохранной деятельностью и, скорее всего, является попыткой продавить собственные интересы со стороны автора предложения.
— Предложение Резника, который является членом "Клуба горных охотников", — это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение "вип-охотой". Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных, — это какая-то "дичь", — заявил Турчак.
Он отметил, что "лоббировать легализацию убийств" — недопустимо, а также выразил надежду, что Минприроды и лично глава ведомства Дмитрий Кобылкин не допустят реализации данной инициативы.
Напомним, что депутат Владислав Резник избрался в Госдуму как самовыдвиженец, а позже примкнул к фракции "Единая Россия". В предыдущих созывах возглавлял Комитет по финансовому рынку, а в Государственной думе VII созыва является членом Комитета по бюджету и налогам.
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