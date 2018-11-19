Путин начал в Сочи серию военных совещаний

Президент РФ Владимир Путин, вернувшись сегодня из Турции в Сочи, начал там традиционную для мая и ноября серию совещаний по военной тематике.

Глава государства отметил, что на повестке "широкий круг вопросов", в том числе о повышении боевых возможностей армии и флота, сохранении военного паритета и стратегического баланса.

— Мы видим, что обстановка не стала спокойнее, в ряде регионов она ухудшилась. Далека от стабильной ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане. Несмотря на достигнутые минские договорённости, не прекращаются военные противостояния на юго-востоке Украины, — сказал президент.