Путин заверил, что решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа

Глава государства напомнил, что у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолеть любую противоракетную оборону.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности не останется без ответа со стороны России.

— Подчеркну — мы готовы к диалогу с нашими партнёрами, — сказал президент.

Он выразил надежду, что на Западе отнесутся к ситуации с полной ответственностью.

— Потому что решение США о выходе из названного договора не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны! — заверил российский лидер.

Он напомнил, что у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолеть любую противоракетную оборону. Москва, однако, надеется, что на Западе "здравый смысл и ответственность возобладают".