Рогозин считает, что брак при сборке "Союза" был случайным

Ранее аварийная комиссия "Роскосмоса" сообщила, что был деформирован датчик разделения первой и второй ступеней ракеты.

Виновных в браке при сборке ракеты-носителя "Союз-ФГ", из-за аварии которой был сорван запуск к Международной космической станции (МКС), определят правоохранительные органы. Об этом заявил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— Их определят соответствующие органы, которые этим занимаются… Скорее всего, это было сделано непредумышленно, — отметил Рогозин на пресс-конференции, приуроченной к 20-летию МКС.

По словам гендиректора "Роскосмоса", при сборке "Союзов" на Байконуре применяется двухкрановая схема и сотрудники могли "ошибиться при работе с кранами".

Напомним, авария с ракетой "Союз-ФГ" произошла 11 октября. Капсула с экипажем космического корабля "Союз МС-10" — россиянином и американцем — благополучно приземлилась в Казахстане. Аварийная комиссия "Роскосмоса" сообщила, что был деформирован датчик разделения первой и второй ступеней ракеты.