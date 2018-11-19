Под санкции США против КНДР попал уроженец Подмосковья

Уроженец подмосковного Климовска Владлен Амчентцев и его компания оказались в санкционном списке США по КНДР. Об этом сообщает Министерство финансов США.

По данным ведомства, Амчентцев связан с компанией Velmur Management, которая с 2017 года уже находится под американскими ограничениями. Тогда её и сингапурскую Transatlantic Partners обвинили в поставках нефтепродуктов в Северную Корею.

— Минфин продолжит обеспечивать выполнение и ввод санкций против всех акторов, которые пытаются помочь обманной тактике режима, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минфине США уточняют, что обвиняют Амчентцева в том, что он якобы давал корейской стороне консультации по тому, как обходить санкции США, и связан с поставками топлива в Северную Корею в обход американских запретов.

Отмечается, что сейчас Владлен Амчентцев является подданным ЮАР и, предположительно, находится в Сингапуре.

Ранее Соединённые Штаты уже неоднократно вводили точечные санкции против конкретных граждан России. Так, 8 ноября под ограничения попало сразу трое россиян и девять компаний.