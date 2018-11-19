Ограбившего белорусский банк россиянина посадили на 15 лет

В Белоруссии Могилёвский суд приговорил россиянина Павла Тимофеева к 15 годам колонии усиленного режима за ограбление год назад отделения "Беларусбанка". Об этом сообщает TUT.BY.

29-летнего мужчину признали виновным в разбое. Он хотел завладеть имуществом в особо крупном размере, а также захватить заложников. Его теперь обязали выплатить им материальный ущерб — по 5 тысяч белорусских рублей (около 150 тысяч российских).

Осужденный заявил представителям СМИ, что рассчитывал на "другой" приговор, однако не стал уточнять, какой именно.