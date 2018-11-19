Предлагали машину. Отказалась от подарка девушка, передавшая приюту 340 тысяч

Студентка рассказала, что с ней пытались многие выйти на связь, но ей такое внимание неприятно.

Студентка из Майкопа, погасившая долг в 340 тысяч рублей приюта для животных, отказалась от помощи в покупке автомобиля. Об этом она рассказала в беседе с газетой "Комсомольская правда".

— Я вообще-то собирала на машину. Часть отложила со своей университетской стипендии, ещё часть — с зарплаты, я ведь давно подрабатываю. Плюс деньги, которые мне дарили на дни рождения, — рассказала девушка.

Как ранее рассказывала КП, в редакцию обратились бизнесмены с просьбой связать их со студенткой, чтобы они смогли помочь ей приобрести авто. Но девушка залегла на дно и перестала отвечать на сообщения. И лишь спустя неделю она вышла на связь и заявила, что ей не нужна никакая помощь и что на её месте каждый поступил бы точно так же.

— Мне не нравится любое внимание со стороны, поймите. Надеюсь, по этому поводу меня больше беспокоить не будут, — пояснила девушка.

Напомним, студентка нашла в Майкопе бездомного раненого котёнка и отнесла в местный приют. Однако те не смогли его принять из-за долга в 340 тысяч рублей перед ветеринарной клиникой. Тогда девушка оплатила сразу всю сумму из денег, которые откладывала на покупку машины.