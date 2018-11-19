"Николас жив". Рогозин рассказал о судьбе "утопленной" при нём таксы

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что такса по кличке Николас, которую на его глазах погружали в воду во время испытаний системы жидкостного дыхания, жива и прекрасно себя чувствует.

— Собака жива, Николас жив — дай Бог всем жить, как Николас живёт. Кормят регулярно, ни о чём плохом не думает, — сказал он.

В конце своего выступления Дмитрий Рогозин извинился за то, что видеозапись вообще оказалась в общем доступе и могла кого-то шокировать.

— Профессионалы к этому привыкают, они постоянно работают с лабораторными животными, просто это показывать не надо. Я приношу извинения, что эти кадры попали и стали предметом обсуждения, — сказал глава "Роскосмоса".

Напомним, в 2017 году, будучи вице-премьером РФ, Рогозин вместе с президентом Сербии Александром Вучичем посетил испытания российской технологии жидкостного дыхания. На глазах у политиков собаку поместили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота. Через несколько минут она там освоилась и начала дышать. После этого её невредимую достали обратно.

И хотя эксперимент увенчался успехом, попавшее в сеть видео вызвало бурную реакцию у пользователей. В ответ на критику Рогозин заявил, что все испытуемые животные живы, а Николаса он забрал к себе домой.