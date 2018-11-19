Собака 10 дней прожила на крыше высотки в Москве без еды и воды

Охранники отказывались пускать туда спасателей и волонтёров. Теперь Маруся в приюте.

Бродячая собака провела 10 дней в Москве на крыше 15-этажного дома без еды и воды. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash. Сначала животное спряталось там от холода, а потом не смогло найти выход.

Собака скулила, выла и пыталась выбраться. Охрана не пускала туда ни волонтёров, ни спасателей.

Позже всё же удалось договориться и животное забрали в приют. Собаке дали имя Маруся. Через полтора месяца ей начнут искать хозяев.

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