Путин назвал приоритеты в развитии ВС России

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Путин назвал приоритеты в развитии ВС России

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Военнослужащие во время манёвров "Восток-2018". Фото: © РИА Новости/Вадим Савицкий

Президент РФ Владимир Путин в ходе военных совещаний назвал приоритетные задачи для развития Вооружённых сил РФ.

Первая — совершенствование боевой подготовки войск, в том числе с учётом опыта, полученного в Сирии. Он призвал в ходе учений отрабатывать всё более сложные "нешаблонные, нестандартные задачи", развивать практику внезапных проверок частей и соединений.

Вторым приоритетом президент назвал продолжение оснащения армии и флота современными вооружением и техникой.

— Эту задачу мы в деталях обсудим на отдельном совещании, однако прошу сегодня заместителей министра обороны, главнокомандующих видами, командующих родами войск доложить о том, как идёт переход частей и соединений на новые образцы вооружений и военной техники, — заявил Путин.

Ещё одним из пунктов президент выделил воспитательную работу с личным составом, которой необходимо уделить серьёзное внимание.

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