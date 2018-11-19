Украинская поэтесса заявила, что Россия "украла" советское кино у Украины

Самый большой вклад в советский кинематограф внесли украинцы, а Россия присвоила их заслуги, считает украинская поэтесса и общественный деятель Татьяна Малахова. Об этом она заявила на общественном форуме "За украинский язык" во Львове.

По словам Малаховой, она не пожалела недели своего времени, чтобы посчитать всех своих соотечественников, которые в конце XX века приехали из Украины в РСФСР для работы в киноиндустрии.

— Вы не представляете, какое огромное число украинцев сотворили советское кино. Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия, — сказала она.

При этом Малахова является ярой патриоткой и защитницей украинского языка и не упустила возможности высказаться по этому поводу тоже. Она заявила, что во время её учёбы в университете всем филологам давали задание собирать фольклор по сёлам.

Сперва ей достался Амвросиевский район, который на данный момент находится под контролем ДНР. А после этого она ездила уже в Ростовскую область. Однако, по её словам, ни в первом, ни во втором регионе она так и не смогла найти ни русскоговорящих жителей, ни, собственно, русского фольклора.

При этом сама защитница мовы призналась, что 50 лет говорила только по-русски, и попросила прощения за то, что по-украински "розмовлять" у неё получается не очень красиво.