Путин призвал усилить армию и флот, не давая втянуть РФ в милитаристскую гонку

Президент РФ Владимир Путин считает, что страна обязана обеспечить сбалансированное развитие армии и флота, при этом не давая втянуть себя в милитаристскую гонку.

Владимир Путин обратил внимание, что в последние годы обстановка в ряде регионов мира остаётся нестабильной — Ближний Восток, Афганистан, Корейский полуостров, Украина. Кроме того, президент отметил наращивание военного потенциала НАТО вблизи границ с Россией, а также ситуацию с договорами в сфере контроля над вооружениями.

— В этих условиях, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, за счёт гибких, нерасточительных для бюджета, но эффективных решений мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы. И результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать, — заявил глава государства в ходе серии военных совещаний.