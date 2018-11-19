Трамп показал, как сейчас выглядит граница с Мексикой

Читайте также

Трамп показал, как сейчас выглядит граница с Мексикой

297

Президент США Дональд Трамп показал, как выглядит в настоящее время часть границы с Мексикой у океана. Таким образом он хотел развеять слухи о том, что её осаждают нелегальные мигранты.

Он заявил, что "фейковые СМИ" распространяют старые кадры, на которых через забор на границе перелезают беженцы. Трамп отметил, что при его администрации эта часть границы выглядит так — без каких-либо "альпинистов".

Напомним, ранее стало известно, что к границе США идёт уже четвёртый караван мигрантов. Он сформировался в Сальвадоре, чтобы добраться через Гватемалу в Мексику, а затем к американской границе. Пока он насчитывает около 150 человек.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×