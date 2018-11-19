Трамп показал, как сейчас выглядит граница с Мексикой

Президент США Дональд Трамп показал, как выглядит в настоящее время часть границы с Мексикой у океана. Таким образом он хотел развеять слухи о том, что её осаждают нелегальные мигранты.

The Fake News is showing old footage of people climbing over our Ocean Area Fence. This is what it really looks like - no climbers anymore under our Administration! pic.twitter.com/CD4ltRePML — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 ноября 2018 г.

Он заявил, что "фейковые СМИ" распространяют старые кадры, на которых через забор на границе перелезают беженцы. Трамп отметил, что при его администрации эта часть границы выглядит так — без каких-либо "альпинистов".

Напомним, ранее стало известно, что к границе США идёт уже четвёртый караван мигрантов. Он сформировался в Сальвадоре, чтобы добраться через Гватемалу в Мексику, а затем к американской границе. Пока он насчитывает около 150 человек.