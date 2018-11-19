У первых лиц Литвы два дня подряд ломаются самолёты

Литовский премьер Саулюс Сквернялис не смог вернуться на родину после своей рабочей поездки в Брюссель из-за поломки самолёта, о чём сам политик сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Прилететь удалось. Вернуться, к сожалению, уже не получится, — подписал фотографию военно-транспортного самолёта Сквернялис.

Днём ранее Лайф рассказывал, что из-за поломки самолёта президент Литвы Даля Грибаускайте не смогла вылететь из вильнюсского аэропорта в Латвию на празднование 100-летия страны.