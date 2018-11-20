Всем Новый год! Дональд Трамп с супругой встретил в Белом доме главную ёлку США

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей принял участие в торжественной церемонии встречи рождественской ёлки во дворе Белого дома. Видеозапись была опубликована на твиттер-канале резиденции Трампа.

"Oh, Christmas Tree" plays at the White House as President Trump and first lady Melania Trump greet a horse-drawn carriage carrying this year's official White House Christmas tree https://t.co/AfEIFrfeM5 pic.twitter.com/xWrTJajiNq — ABC News Politics (@ABCPolitics) November 19, 2018

Под рождественские мелодии конная упряжка доставила дерево к северному портику Белого дома, где его встретила чета Трамп в праздничных нарядах: президент повязал красный галстук, а его жена вышла в чёрно-красном пальто.

Отмечается, что ель высотой 19,5 фута (почти шесть метров) была привезена из Северной Каролины и будет украшать Голубую комнату Белого дома.

Для американского лидера это первое появление на подобном мероприятии, поскольку в прошлом году вместе с Меланьей лесную красавицу встречал его сын Бэррон. А сам американский лидер лишь принял участие в торжественном зажжении огней.