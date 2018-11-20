В США ветеран Второй мировой войны погиб при крушении истребителя

В американском штате Техас ветеран Второй мировой войны погиб во время крушения истребителя "Мустанг P-51D". В этом полёте 93-летний Винсент Лосада был пассажиром, хотя в молодости он сам управлял подобными самолётами, сообщает Associated press.

По сведениям Техасского отдела общественной безопасности, погибшего вместе с ветераном пилота опознали как 73-летнего Кайдена Уорда-младшего. Он являлся управляющим компании Freedom Flyers, специализировавшейся на авиатурах, в том числе на технике времён Второй мировой войны.

Истребитель "Мустанг" врезался в стоянку жилого комплекса во Фредериксберге, штат Техас, когда уже возвращался в аэропорт округа. Воздушное судно было полностью уничтожено, а несколько автомобилей повреждены.

Национальный совет по безопасности на транспорте США и Федеральное авиационное управление США собираются расследовать трагический инцидент.