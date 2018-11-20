Кокорин заболел в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в СИЗО "Бутырка", приболел и в последнее время пребывает не в очень хорошем расположении духа. Об этом "Советскому спорту" рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

— Александр не очень хорошо себя чувствует, потому что у него в камере были медикаменты и он говорил в нос. Видимо, он приболел, — отметил он, добавив, что к футболистам регулярно заходит врач с проверкой.

Мельников добавил, что претензий по условиям содержания у спортсменов нет. Они продолжают тренироваться, хотя у них сократилось посещение спортзала.

— Мамаев рассказал, что он занимается спортом в камере. У него есть коврик для йоги, и он на нём делает упражнения на пресс. Сокамерник Павла также поддерживает спортивную форму вместе с ним, — рассказал Мельников.