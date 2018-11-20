Около госпиталя в Чикаго произошла стрельба, есть пострадавшие

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Около госпиталя в Чикаго произошла стрельба, есть пострадавшие

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Недалеко от госпиталя Милосердия в чикагском районе Бронзевиль произошла стрельба, сообщает телеканал FOX 4 News.

Официальный представитель полицейского департамента Чикаго Энтони Гульельми написал в своём твиттер-аккаунте о нескольких пострадавших и жёсткой реакции полиции на перестрелку. Также он попросил избегать района происшествия.

СМИ сообщают, что в перестрелке пострадал офицер полиции, а один из предполагаемых стрелков убит. Правоохранительные органы прочёсывают здание больницы. Причины стрельбы неизвестны.

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