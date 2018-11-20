Около госпиталя в Чикаго произошла стрельба, есть пострадавшие

Недалеко от госпиталя Милосердия в чикагском районе Бронзевиль произошла стрельба, сообщает телеканал FOX 4 News.

Официальный представитель полицейского департамента Чикаго Энтони Гульельми написал в своём твиттер-аккаунте о нескольких пострадавших и жёсткой реакции полиции на перестрелку. Также он попросил избегать района происшествия.

#LIVE: Police are responding to reports of shots fired Monday afternoon outside Mercy Hospital in Chicago. A CPD spokesman said there were "multiple victims" in the shooting. https://t.co/omZCG3AgIy pic.twitter.com/77SYAJf3hF — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) 19 ноября 2018 г.

СМИ сообщают, что в перестрелке пострадал офицер полиции, а один из предполагаемых стрелков убит. Правоохранительные органы прочёсывают здание больницы. Причины стрельбы неизвестны.