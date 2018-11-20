Шесть человек погибли при пожаре в Пермском крае

В городе Чусовой Пермского края в результате пожара в жилом доме погибло шесть человек: три женщины, двое мужчин и полуторагодовалый ребёнок.
Как стало известно Лайфу, личности всех погибших установлены. Обстоятельства происшествия уточняются.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 22:55 мск, возгорание ликвидировали в 00:38 мск. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
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