Airbnb прекращает предлагать жильё на западном берегу реки Иордан

Компания Airbnb заявила, что удалит со своего сайта все предложения о недвижимости в израильских поселениях, построенных на оккупированных ещё в 1967 году палестинских территориях на западном берегу реки Иордан. Сервис несколько лет обвиняли в извлечении выгоды из аренды израильской недвижимости, возведённой на землях Палестины, сообщает The Guardian.

В понедельник, 19 ноября, сам сервис Airbnb объявил, что удалит около 200 предложений о жилье на западном берегу реки Иордан, хотя американские законы разрешают заниматься там коммерческой деятельностью.

Решение компании поддержала правозащитная организация Human Rights Watch. Airbnb предрекала негативную реакцию со стороны Израиля, и, по сведениям израильских СМИ, она последовала: министр туризма Израиля Ярив Левин назвал решение "дискриминационным" и поручил своему министерству "ограничить деятельность компании уже по всей стране".