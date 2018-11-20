В Австралии арестовали трёх человек за подготовку теракта в Мельбурне

В Австралии арестовали троих мужчин по подозрению в подготовке теракта в Мельбурне, сообщает Sky News Australia‏. Полиция полагает, что мужчины в возрасте от 21 до 30 лет были вовлечены в подготовку и планирование нападения.

Их арестовали во время контртеррористических рейдов. Сейчас рейды продолжаются, однако непосредственной угрозы в городе нет.

Напомним, 9 ноября в Мельбурне произошёл теракт. Неизвестный мужчина врезался в здание торгового центра, автомобиль загорелся. Когда на место прибыла полиция, на правоохранителей набросился человек с ножом. В результате инцидента пострадало трое прохожих. Они были госпитализированы с ножевыми ранениями, однако один из них позднее умер. Сам нападавший был ранен и позже скончался в больнице.