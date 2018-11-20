Патриарх Кирилл отмечает 72-й день рождения

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 20 ноября исполняется 72 года. По данным ТАСС, предстоятель Русской православной церкви в этот день совершит божественную литургию в домовом храме своей резиденции в Переделкино.

Также сообщается, что после этого он будет заниматься текущей работой с документами и не планирует проводить какие-то "дополнительные мероприятия" из-за "плотного" рабочего графика.

— Обычно датами, которые публично и официально отмечаются, являются для монаха и для архиерея день его тезоименитства (24 мая) и день интронизации (вступления на патриарший престол 1 февраля). Что касается дня рождения, то это всегда частная дата. В любом случае, я думаю, вся Церковь в день рождения предстоятеля будет горячо молиться за своего патриарха, — объяснил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.