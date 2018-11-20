СМИ: Суд заочно арестовал боевиков, причастных к гибели пилота Су-24 в Сирии

Басманный суд Москвы заочно арестовал граждан Сирии, причастных к убийству командира российского Су-24 Олега Пешкова и морпеха Александра Позынича, который участвовал в операции по спасению пилотов в 2015 году, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мера пресечения в виде ареста на два месяца будет исчисляться с момента их экстрадиции либо с момента их задержания на территории России. Сирийцы объявлены в федеральный и международный розыск. Их численность и имена не уточняются.

Также отмечается, что СК РФ объединил в одно производство уголовные дела по факту убийств Пешкова и Позынича, а также дело об убийстве лётчика Романа Филиппова в Сирии в феврале 2018 года.

Напомним, 24 ноября 2015 года турецкий F-16 сбил российский Су-24 над Сирией. Лётчики катапультировались. Константину Мурахтину удалось спастись, а Олега Пешкова боевики расстреляли в воздухе, когда он приземлялся с парашютом. В ходе операции по эвакуации лётчиков Су-24М был потерян вертолёт Ми-8. В результате погиб морпех-контрактник Александр Позынич.

Ранее Басманный суд Москвы также заочно арестовал трёх сирийцев, обвиняемых в гибели пилота сбитого Су-25 Романа Филиппова.