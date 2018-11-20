В Евросоюзе решили создать собственную разведшколу

Министры обороны стран — участниц ЕС на прошедшем заседании в Брюсселе одобрили проект создания общей европейской разведывательной школы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Новая организация будет называться JEIS (Joint EU Intelligence School). Её участниками станут 25 из 28 стран Евросоюза. Без "единой разведки" останутся Дания, Мальта и Великобритания.

Всего же главы военных ведомств утвердили на заседании 17 проектов. Среди них создание новых систем управления артиллерией, модернизация ударных вертолётов, создание беспилотных подводных аппаратов, систем защиты от дронов и прочее.

Любопытно, что необходимость создания общеевропейских разведывательных структур была прописана ещё в Маастрихтском договоре, который вступил в силу 1 ноября 1993 года. Однако до сих пор его участникам не удавалось договориться.

Возможно, своеобразным катализатором этого процесса стали слова президента Франции Эмманюэля Макрона. В начале октября он заявил, что Европе для защиты необходима собственная, независимая от США армия.