В Пентагоне рассказали о диалоге США и РФ по Сирии

В Пентагоне заявили, что регулярно общаются с Россией по сирийскому вопросу и канал по предупреждению конфликтов с Россией работает хорошо, хотя американским военным запрещено сотрудничать с Россией. О важности диалога между странами рассказал РИА "Новости" официальный представитель Пентагона Эрик Пахон.

— Чем больше мы общаемся, тем лучше… мы разговариваем с русскими в этом районе (Сирии)… Чем больше мы говорим, тем легче нам избежать неправильных оценок и тем лучше, — цитирует агентство представителя.

Пахон рассказал, что Россия и США обсуждают сирийский конфликт не только благодаря дипломатам из МИД РФ и Госдепа США.

— У генерала Данфорда (председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США ) происходили переговоры с коллегой (начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым) в военной сфере. У нас не случалось никаких серьёзных инцидентов между самолётами коалиции и российскими самолётами, действующими в этом районе. Очевидно, что нам удалось провести наши операции без конфликтов, и так всё и продолжается, — рассказал Пахон.