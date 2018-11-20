В Москве вручили премию Станиславского

Торжественная церемония вручения Международной премии Станиславского состоялась в Москве, сообщает РИА "Новости". Премия стала 22-й по счёту и имела особый статус, поскольку была посвящена 155-летию со дня рождения режиссёра и педагога Константина Станиславского. Кроме того, она стала рекордной по числу лауреатов.

На церемонии были вручены награды сразу 24 деятелям искусств. Среди них народная артистка РФ Лия Ахеджакова, директор Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова Кирилл Крок, народный артист России Александр Филиппенко, худрук "Ленкома" народный артист СССР Марк Захаров. Примечательно, что для него эта премия стала уже второй.

Удостоены наград были не только российские деятели: среди победителей голландский режиссёр Иво ван Хове и многие другие.

Международная премия Станиславского считается одной из самых авторитетных в мире. Она была учреждена в 1994 году одноимённым фондом. С тех пор она ежегодно присуждается за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. За время существования награды получило более 180 театральных активистов по всему миру. Лауреатам вручается почётный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского.