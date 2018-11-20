В Минздраве посоветовали россиянам не злоупотреблять колбасой

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала, что её ведомство не предлагало вводить акцизы на колбасу, однако она советует россиянам не злоупотреблять продуктами переработки красного мяса. При этом, по её словам, инициатива об акцизах основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

— Мы должны отдавать отчёт, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы её не предлагали, — сказала Скворцова в эфире "России-24".

Министр добавила, что при этом ведомство согласилось с экспертами, которые озвучили инициативу, что подобные продукты действительно вредны. Помимо колбас глава Минздрава выделила среди опасных табак, алкоголь, сладкие газированные напитки.

— Мы просто всем желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами, — отметила Вероника Скворцова.

Напомним, ранее эксперты предложили ввести в России акциз на продукты переработки красного мяса, которые учёные считают опасными для здоровья: колбасу, сосиски, бекон, ветчину. При этом СМИ подсчитали, что в случае введения нового налога колбаса может подорожать почти на треть.

В Минсельхозе назвали введение акцизов нецелесообразным, также против инициативы выступили производители мясной продукции. А вот учёные объясняют, что россиянам лучше отказаться от колбасы и сосисок. Предложения уже направлены в Минздрав.