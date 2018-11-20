По стопам Клинтон. Иванку Трамп обвинили в использовании личной почты на работе

Дочь и советник президента США Иванка Трамп почти весь 2017 год использовала личную электронную почту для служебной переписки. По данным источников The Washington Post, она отправила сотни писем.

Отмечается, что почта была зарегистрирована на общем с её мужем Джаредом Кушнером домене. При этом юрисконсульт Иванки объяснил, что она действительно пользовалась личным ящиком, пока её не уведомили о действующем регламенте Белого дома.

Ранее в подобном нарушении обвиняли соперницу Дональда Трампа в предвыборной гонке — 2016 Хиллари Клинтон. Тогда этот скандал был одним из козырей Трампа.

Напомним, в 2015 году стало известно, что Клинтон, находясь в должности госсекретаря США, использовала в служебных целях личный электронный ящик. В ходе расследования она передала в Госдеп США всю свою рабочую переписку, а личную удалила, за что была подвергнута жёсткой критике. При этом ФБР решило не выдвигать обвинений по "почтовому делу".