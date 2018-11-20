Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Денвере

В столице американского штата Колорадо Денвере произошла стрельба, в результате которой один человек был убит, ещё трое ранены, сообщает полицейский департамент города.

Police converging at 21st and Lawrence, where DPD says four people were shot and one was killed. #9news will be live at 9 and 10pm with updates from the scene. pic.twitter.com/JSUvnMsFaS — Bryan Wendland (@9NewsBryan) 20 ноября 2018 г.

Смерть одного человека констатировали на месте происшествия. Троих доставили в больницу, их состояние оценивают как тяжёлое. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Несколькими часами ранее стрельба произошла недалеко от госпиталя в Чикаго. Там погибло два человека, в том числе нападавший.