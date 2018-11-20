Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Денвере

Читайте также

Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Денвере

63

В столице американского штата Колорадо Денвере произошла стрельба, в результате которой один человек был убит, ещё трое ранены, сообщает полицейский департамент города.

Смерть одного человека констатировали на месте происшествия. Троих доставили в больницу, их состояние оценивают как тяжёлое. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Несколькими часами ранее стрельба произошла недалеко от госпиталя в Чикаго. Там погибло два человека, в том числе нападавший.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×