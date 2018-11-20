Рынок подержанных авто в России резко вырос в октябре

После непродолжительного сентябрьского замедления в октябре отечественный рынок автомобилей с пробегом показал стремительный рост сразу на 9% относительно уровня прошлого года и достиг показателя в 515,7 тысячи проданных машин, посчитал "Автостат".

При этом, по данным агентства, большую часть российского рынка подержанных легковых машин поделили между собой пять автопроизводителей: Lada, Toyota, Nissan, Hyundai и Kia.

Бесспорным лидером в пятёрке выступает "АвтоВАЗ" — на его долю приходится более 132 тысяч перепроданных экземпляров, или каждый четвёртый автомобиль.

Далее идут японские производители Toyota и Nissan, объёмы которых на вторичном рынке в октябре составили по 55,9 и 28,2 тысячи автомобилей соответственно.

Четвертую позицию заняла корейская компания Hyundai с показателем 26,1 тысячи проданных авто, ненамного оторвавшись от своего "земляка" Kia (продано 23,6 тысячи штук).

Отмечается, что всего с начала этого года было реализовано более 4,5 миллиона автомобилей с пробегом, что на 2,7% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.