Эксперты выбрали самые полезные куриные яйца

Специалисты рекомендуют выбирать продукцию с крупным желтком, а также не забывать мыть скорлупу.

Эксперты "Росконтроля" проверили качество куриных яиц на прилавках российских магазинов. Все образцы оказались безопасными — ни в одном из них не нашли сальмонелл, листерий или антибиотиков, однако лучшими по свежести выбраны только два из пяти.

В лабораторию отправились яйца категории С1 брендов "Окское", "Вараскино", "Экстра праксис", "Деревенское"/"Роскар", "Наша семья"/"Птичий край". Их оценили по целостности скорлупы, свежести, содержанию полезных веществ и соотношению насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.

По первому пункту сразу нашёлся аутсайдер — у продукции "Наша семья"/"Птичий край" обнаружили трещины в скорлупе. Эксперты напомнили, что через эти повреждения внутрь яйца могут проникнуть бактерии. При этом, даже если трещин нет, яйца необходимо мыть.

Чтобы оценить свежесть продукции, эксперты изучили состояние желтка и белка. Желток всех образцов такой, какой должен быть по ГОСТу, — прочный, слегка перемещается. А вот белок идеален только у яиц бренда "Окское".

Все полезные вещества содержатся в желтке — чем он больше, тем полезнее яйцо. По этому показателю лидером стала "Наша семья"/"Птичий край", в отстающих — "Окское". Эти же бренды эксперты отметили как лучшие по соотношению насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.

В итоге два образца — "Вараскино" и "Окское" (получили оценки 76 и 77) — признаны качественными, несмотря на небольшие недочёты. Остальные попали в список товаров с замечаниями.