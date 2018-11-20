Скончался раненный при стрельбе в Чикаго полицейский

Офицер полиции, получивший ранения в результате стрельбы около больницы в Чикаго, скончался. Об этом заявил представитель городского полицейского управления. Таким образом, погибло по меньшей мере три человека.

— С большой грустью сообщаем о кончине сотрудника полиции Самуэля Хименеса, — говорится в сообщении в "Твиттере".

Напомним, стрельба произошла недалеко от госпиталя Милосердия в чикагском районе Бронзевиль. Ранее сообщалось, что погибло два человека, в том числе сам нападавший.