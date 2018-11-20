В СК рассказали, сколько детей пострадало от рук преступников в 2018 году

Более 11 тысяч детей и подростков пострадали в России от преступлений за девять месяцев этого года. Об этом сообщили в Следственном комитете России во Всемирный день ребёнка, который отмечается 20 ноября.

Всего с января по октябрь возбуждено 15,4 тысячи уголовных дел, более 11,6 тысячи детей и подростков признаны потерпевшими.

— Из них в возрасте до года — 374 ребёнка, от года до пяти лет — 789, от шести до 10 лет — 1647, от 11 до 14 лет — 3640, от 15 до 17 лет — 5225. Всего за девять месяцев текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств, — говорится в сообщении.

В СК отмечают, что сотрудники комитета проводят разъяснительную работу в школах для предупреждения опасных ситуаций, в которые могут попасть дети.

Кроме того, руководство приняло решение о создании в ведомстве штатных единиц детских психологов, чтобы помогать тем, кто стал жертвой или свидетелем насилия, жить без страха.