СМИ узнали о планах лишить саудовского принца престола из-за дела Хашогджи

Некоторые члены королевской семьи Саудовской Аравии выступают против того, чтобы престол занял наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, об этом сообщает Reuters со ссылкой на три близких ко двору источника.

По данным агентства, причиной таких настроений стали обвинения в его причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи.

Отмечается, что десятки членов королевской семьи собираются выступить против наследного принца и оказать поддержку его дяде и единственному брату короля Салмана ибн Абдул Азиз Аль Сауда, принцу Ахмеду. При этом источники добавляют, что они не будут этого делать, пока король жив.

Напомним, ранее издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось, что ЦРУ перехватило сообщение брата наследного принца Халида ибн Салмана, пригласившего Хашогджи в Генконсульство Саудовской Аравии в Турции и завершившего журналиста, что ему ничего не угрожает. Ранее причастность наследного принца к преступлению отрицала Генпрокуратура Саудовской Аравии.