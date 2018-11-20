Аргентинские эксперты назвали предполагаемую причину гибели подлодки "Сан-Хуан"

В Аргентине эксперты реконструировали возможный сценарий разрушения подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает La Nacion. Газета, ссылаясь на проект доклада экспертной комиссии при Министерстве обороны страны, сообщает, что накануне гибели подводной лодки мог произойти первый пожар в электрических батареях в носовой части судна, который повлёк за собой череду происшествий, приведших к трагедии.
Взрыв и пожар могли привести к попаданию воды в батарею через систему вентиляции. Согласно этой версии, 14 ноября подлодка всплыла, экипаж, несмотря на плохую погоду и ночь, совершил ремонт, после чего подводная лодка снова погрузилась, чтобы двигаться к военно-морской базе Мар-дель-Плата. Об инциденте команда сообщила на берег только утром 15 ноября и продолжила движение в подводном положении.
Затем на борту или возобновился частично погашенный огонь, или начался новый пожар, что привело к потере контроля над подводной лодкой, которая начала быстро опускаться на грунт. Достигнув критической глубины, подлодка, скорее всего, оказалась раздавлена массой воды, которую эксперты называют сейчас причиной деформации корпуса.
Эксперты отклонили возможность столкновения "Сан-Хуана" с другим судном на поверхности, а также возможность торпедирования лодки, поскольку никаких доказательств в пользу этих версий не найдено. В проекте доклада отмечается, что все теории могут быть подтверждены или опровергнуты только в случае подъёма подводной лодки, но пока аргентинские власти не готовы пойти на это.
Министр обороны Оскар Агуада заявил, что было бы безрассудно выделять четыре миллиарда долларов, чтобы поднять лодку "Сан-Хуан" с морского дна. Подлодка лежит на грунте на глубине 907 метров в сотнях километрах от берега, а её вес вместе с попавшей внутрь морской водой составляет не менее 2500 тонн.
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