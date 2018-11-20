Аргентинские эксперты назвали предполагаемую причину гибели подлодки "Сан-Хуан"

В Аргентине эксперты реконструировали возможный сценарий разрушения подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает La Nacion. Газета, ссылаясь на проект доклада экспертной комиссии при Министерстве обороны страны, сообщает, что накануне гибели подводной лодки мог произойти первый пожар в электрических батареях в носовой части судна, который повлёк за собой череду происшествий, приведших к трагедии.

Взрыв и пожар могли привести к попаданию воды в батарею через систему вентиляции. Согласно этой версии, 14 ноября подлодка всплыла, экипаж, несмотря на плохую погоду и ночь, совершил ремонт, после чего подводная лодка снова погрузилась, чтобы двигаться к военно-морской базе Мар-дель-Плата. Об инциденте команда сообщила на берег только утром 15 ноября и продолжила движение в подводном положении.

Затем на борту или возобновился частично погашенный огонь, или начался новый пожар, что привело к потере контроля над подводной лодкой, которая начала быстро опускаться на грунт. Достигнув критической глубины, подлодка, скорее всего, оказалась раздавлена ​​массой воды, которую эксперты называют сейчас причиной деформации корпуса.

Эксперты отклонили возможность столкновения "Сан-Хуана" с другим судном на поверхности, а также возможность торпедирования лодки, поскольку никаких доказательств в пользу этих версий не найдено. В проекте доклада отмечается, что все теории могут быть подтверждены или опровергнуты только в случае подъёма подводной лодки, но пока аргентинские власти не готовы пойти на это.

Министр обороны Оскар Агуада заявил, что было бы безрассудно выделять четыре миллиарда долларов, чтобы поднять лодку "Сан-Хуан" с морского дна. Подлодка лежит на грунте на глубине 907 метров в сотнях километрах от берега, а её вес вместе с попавшей внутрь морской водой составляет не менее 2500 тонн.