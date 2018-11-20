После пожара с шестью жертвами в Пермском крае возбудили уголовное дело

Читайте также

После пожара с шестью жертвами в Пермском крае возбудили уголовное дело

6

Фото: © L!FE

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в городе Чусовой, в результате которого погибло шесть человек, в том числе один ребёнок, сообщает СУ СК по Пермскому краю.

— При осмотре тел на месте, проведённом следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено, — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Напомним, в результате пожара в жилом доме погибли три женщины, двое мужчин и полуторагодовалый ребёнок.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×