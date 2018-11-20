На западе Азербайджана в жилом доме произошёл взрыв

По данным спасателей, под завалами четырёхэтажки до сих пор могут оставаться люди.

Взрыв произошёл сегодня, 20 ноября, в четырёхэтажном жилом доме в городе Гянджа на западе Азербайджана, информирует пресс-служба МЧС республики.

— В центр управления при кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступили данные о взрыве в четырёхэтажном доме в Кяпазском районе Гянджи. На место направлены спасатели Государственной противопожарной службы, Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска МЧС, — подчёркивается в сообщении.

По предварительной информации, разрушились квартиры в одном из блоков трёхблочного дома.

— Предполагается, что под завалами остаются люди, — сообщили в МЧС. Причиной взрыва, вероятно, стала утечка бытового газа.

Продолжаются спасательные работы.