Журналисты Би-би-си в Антарктиде спасли погибающих пингвинят

В ходе съёмок шторм загнал часть стаи в овраг с крутыми стенами, по которым трудно было забраться наверх.

Журналисты британского телеканала Би-би-си решили прервать съёмку документального фильма во имя спасения погибающих пингвинов. Об этом информирует The Mashable.

Автор ленты "Династии" Дэвид Аттенборо вместе с командой вёл наблюдения за группой императорских пингвинов, пытавшейся пережить суровую зиму в Антарктиде. В ходе съёмок шторм загнал часть стаи в овраг с крутыми стенами, по которым трудно было забраться наверх. Некоторые пингвины-матери смогли выбраться оттуда, но птенцы оставались внизу.

Документалисты наблюдали за поведением пингвинят в течение нескольких дней. В итоге они решили поступиться журналистскими принципами и вмешаться в естественный ход событий, когда птицы начали погибать в своей ловушке.

— Мы много думали об этом и решили, что определённо выкопаем пандус, который они, надеемся, будут использовать, — пояснил один из членов команды, прежде чем журналисты стали спасать пингвинов.

В итоге птенцы выбрались из оврага. Зрители Би-би-си похвалили журналистов в социальных сетях. По их мнению, выбор команды не изменил пищевую цепочку, но дал пингвинам шанс выжить.