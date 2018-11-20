Кожемяко собрал подписи депутатов для участия в выборах

Ранее избирательная комиссия Приморского края зарегистрировала его в качестве кандидата в губернаторы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко собрал подписи муниципальных депутатов от большинства партий для регистрации кандидатов в главы региона.

— Комиссия признала действительными 7850 подписей избирателей края из 8010, которые представил Кожемяко как самовыдвиженец. Действительными также признаны 100% подписей глав и депутатов муниципальных образований, — приводит слова секретаря краевого избиркома Натальи Камаевой РИА "Новости".

Она добавила, что подписи за Кожемяко проставили представители таких партий, как КПРФ, "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, а также других политических сил, включая беспартийных депутатов.

Как писал ранее Лайф, краевой избирком зарегистрировал Кожемяко в качестве кандидата в губернаторы. Выборы главы региона состоятся 16 декабря.