Приморское отделение "Единой России" помогло Ищенко со сбором подписей депутатов

Приморское региональное отделение "Единой России" помогло в сборе подписей всем кандидатам в главы региона. Как пояснила руководитель регионального отделения Людмила Талабаева, за самовыдвиженца Андрея Ищенко свои подписи отдали 58 единороссов.

— На этапе сбора подписей муниципальных депутатов партия помогла всем кандидатам, выдвинувшим своих кандидатов на выборы 16 декабря. Так мы действовали во время подготовки к выборам в сентябре, аналогично поступаем и сейчас. Мы не принимали каких-либо обязывающих депутатский корпус решений, но исходили из того, что каждый обратившийся к нашему депутату кандидат или штаб кандидата вправе рассчитывать на равные стартовые условия в самом начале избирательной кампании, — приводят слова Талабаевой "Вести:Приморье".

Помимо самовыдвиженцев, помощь была оказана и кандидатам от партий. Так, Павел Михальченков получил 69 подписей, Олег Митволь — 103, а Андрей Андрейченко — 88 представителей ЕР в муниципальных органах власти.

Ранее Лайф сообщал, что избирательная комиссия Приморского края зарегистрировала врио главы региона Олега Кожемяко в качестве кандидата в губернаторы. Он также собрал подписи муниципальных депутатов от большинства партий для регистрации кандидатов в главы региона.

Что касается Ищенко, то он подал заявку на участие в выборах в Приморье как самовыдвиженец. КПРФ отказалась выставлять его кандидатуру на фоне ряда скандалов.