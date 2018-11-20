"Грех ненависти". В УПЦ назвали Порошенко гонителем церкви

В канонической православной структуре рассказали, что в украинских СМИ по заказу появляются лживые статьи, направленные на очернение священнослужителей.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука записал видеообращение, в котором прокомментировал свой вызов в СБУ на допросы и назвал президента Украины Петра Порошенко современным гонителем церкви.

Митрополит Лука рассказал, что в СБУ его вызвали, когда под стенами епархии проходил пикет, на котором сторонники предоставления Незалежной автокефалии выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес церкви.

— Когда наша церковь проявила единство, 82 архиереи чётко заявили о своей позиции в том, что они за существующий статус Украинской православной церкви во главе с блаженнейшим митрополитом Онуфрием, когда мы, так скажем, отказались идти в дом, носивший имя гонителя церкви ("Украинский дом", о котором идёт речь, ранее был музеем Ленина. — Прим. Лайфа), на встречу с современным гонителем церкви, это говорит только об одном — что люди, которые это устраивают, по чьей команде это всё делается, заражены страшным грехом, грехом ненависти, — сказал митрополит Лука.

Он заявил также, что в украинских СМИ по заказу появляются лживые статьи, которые направлены на очернение служителей канонической православной церкви на Украине.

Ранее глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Александр Бахов рассказал, что многих епископов приглашают в СБУ для "разговора".