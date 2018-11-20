Ещё три столичных музея начали принимать к оплате карту "Тройка"

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Ещё три столичных музея начали принимать к оплате карту "Тройка"

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Ещё в трёх столичных музеях появилась возможность оплатить проход с помощью карты "Тройка": Музей автомобильных историй, Музей человека "Живые системы" и "Экспериментаниум". Об этом сообщает ТАСС.

Чтобы приобрести билет, необходимо приложить "Тройку" к специальному устройству, расположенному в кассе музея. Деньги с проездного будут списаны автоматически. Для оплаты сервиса нужно наличие достаточной суммы на билете "Кошелёк".

Ранее с помощью карты "Тройка" можно было оплатить проезд на городском общественном транспорте столицы, пригородных электричках, аэроэкспрессах, а также оплатить проход в ряд московских музеев. В зимнее время с помощью "Тройки" можно посетить катки.

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