Лайки только от людей. Instagram будет бороться с активностью ботов

Создатели соцсети заявили, что накрутка популярности является небезопасной и противоречит принципам "Инстаграма".

Социальная сеть Instagram в рамках борьбы с накруткой аудитории будет удалять лайки, комментарии и подписчиков, которые были добавлены с помощью сторонних приложений.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте сервиса. Для борьбы с автоматической активностью разработчиками была создана технология, отслеживающая аккаунты, пользующиеся соответствующими приложениями. При этом подписчики получат уведомление об удалении лайков, комментариев и "фолловеров", добавленных ботами.

По словам разработчиков, использование программ для накрутки популярности небезопасно и противоречит принципам социальной сети. В соответствии с новыми правилами соцсети, пользователям будет предложено сменить пароль от аккаунта.

Как писал ранее Лайф, пароли некоторых пользователей Instagram оказались в свободном доступе из-за ошибки, возникающей при скачивании пользователями своих личных данных .